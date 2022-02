Du sollst ein Segen sein

Folge 96 26 Minuten

Segen ist ein Geschenk und ein Auftrag. Man empfängt ihn und wird gleichzeitig herausgefordert. Gesegnet werden heißt, Gott will durch uns etwas bewegen. Segen macht uns also auch ein Stück weit verantwortlich. Gott beschenkt und segnet uns aus Liebe und weil er einen Plan verfolgt, aber welchen? Eine Antwort auf diese Frage liefert Pastor Matthias C. Wolff in seiner Predigt.