Folge 97 26 Minuten

Gott anzubeten ist schön. Nicht so schön hingegen ist es, wenn Gott schweigt. Obwohl wir beten, kommt es einem manchmal so vor, als hätte er uns verlassen. Wie sollen wir damit umgehen? Und wo ist Gott, wenn er schweigt? Pastor Matthias C. Wolff hat Antworten in der Bibel gefunden.