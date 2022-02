Wann ist ein Mann ein Mann?

Folge 100 26 Minuten

Nicht nur Herbert Grönemeyer hat sich die Frage gestellt, wann ein Mann ein Mann ist. Pastor Matthias C. Wolff beleuchtet in seiner Predigt die Ratschläge, die Paulus den jungen und älteren Männern in der Gemeinde mitgab. Ehrbar, maßvoll und besonnen sollte ein Mann demnach sein. Eigenschaften, die in einer Kultur der sofortigen Bedürfnisbefriedigung schwerer und seltener geworden sind - erstrebenswert sind sie aber immer noch allemal. Die Predigt gibt Beispiele, in welchen Lebensbereichen diese Tugenden wichtig sind.