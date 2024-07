DIY - Do It Yourself: Wie kann ich beten?

Folge 439 55 Minuten

Wie kann ich beten? Wie bete ich richtig? Hat mein Gebet wirklich Kraft? Auf diese grundsätzlichen Fragen geht Bobby Schuller in seiner Predigt ein und setzt damit seine "Do It Yourself"-Reihe zu den Grundlagen des christlichen Glaubens fort.

Bibelstelle n Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen. Um im aktuellen Video zur passenden Stelle zu springen, wählen Sie den gewünschten Vers direkt oben im Videoplayer aus. Lk 11,5-10 Lk 11,1-3 Lk 11,5-10