Ich bin… zuversichtlich!

Alex Boye, Sänger aus der Show America's Got Talent, performt den, aus dem Kinohit "Elsa - Die Eisprinzessin" bekannten, Song "Let it go" und gibt damit den Auftakt zu einer Predigt von Bobby Schuller über das Loslassen von Lasten und Sorgen. Wer in seinen Sorgen verhaftet bleibt und sich gedanklich an der Vergangenheit festklammert, wird keine Freiheit spüren können. Gottes Geschenk ist, dass man ihm seine Sorgen vertrauensvoll übergeben darf und von inneren Lasten befreit sein darf.