Ich bin… geliebt!

"Glaube an den Gott, der auch an dich glaubt." - Viele Menschen denken, dass Gott nicht existiert, dass er sich nicht für sie interessiert oder sie sogar bestraft. Bobby Schuller erklärt in seiner heutigen Predigt, dass Gott jeden Menschen liebt, so wie er ist, dass er hinter ihm steht und das Beste für ihn will. - Gottesdienst aus der Sheperd's Grove Gemeinde in Kalifornien.