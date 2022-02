Folge 300 28 Minuten

"Wer ist dieser Jesus?" Menschen stellen sich diese Frage, seit er vor 2000 Jahren aus der Schreinerei seines Vaters trat. Menschen hassen oder lieben ihn, sie ignorieren ihn oder folgen ihm bis zum Tod. Dr. Charles Stanley erklärt in seiner Predigt, was den Charakter Jesu ausmacht, welche Eigenschaften er hat und was seine Ziele sind.