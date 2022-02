Sehnsucht nach Heimat

Folge 408 41 Minuten

"Stunde des Höchsten" ist in diesem Gottesdienst sozusagen Chefsache! Zu Gast ist der Vorstand der Zieglerschen, Pfarrer Gottfried Heinzmann, persönlich. Im Gespräch mit Heiko Bräuning gibt er Rede und Antwort: Warum er in der Diakonie gelandet ist, was ihm schlaflose Nächte bereitet und wie er sich den Herausforderungen stellt. Außerdem ist mit ihm ein neuer Fernsehpfarrer geboren: Er hält seine erste Predigt vor laufender Kamera!