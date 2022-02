Erik Flügge: Eine Kirche für viele

Staffel 7 Folge 970 25 Minuten

60 Millionen Menschen in Deutschland gehören einer christlichen Gemeinde an und doch sind die Gottesdienste vieler Kirchen leer. Nur 10 Prozent nehmen aktiv am Gemeindeleben teil. Doch wo sind die übrigen 90 Prozent? Was kann die Kirche tun, um auch die stillen Mitglieder zu erreichen und weitere Austritte zu verhindern? Im Gespräch mit Daniel Deman äußert sich Politikberater und Buchautor Erik Flügge über Kirchensteuer, Haustürmission und die Notwendigkeit einer persönlichen Beziehung zu den Mitgliedern.