Thomas Specht: Armut in Deutschland

Staffel 7 Folge 972 25 Minuten

Offizielle Zahlen verweisen auf 860.000 Wohnungslose in Deutschland - hinzu kommen mehrere Tausend Obdachlose. Doch wie kann jeder Einzelne den Menschen in Armut helfen? Was ist dran an den verbreitetenen Vorurteilen über Alkoholismus und die Bettelmafia? Thomas Specht, ehemaliger Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., klärt auf.