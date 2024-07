Tillmann Prüfer: Verlust reißt ein Loch ins Leben

Tillmann Prüfer bezeichnet sich als gläubig. Das war nicht immer so. Erst der Verlust eines guten Freundes brachte ihn an den Punkt, Fragen zu stellen: Fragen über den Sinn des Lebens, Fragen an Gott. Wie er durch Leid zum Glauben fand, kann man in seinem Buch nachlesen. Über seine persönliche Reise zu und mit Gott spricht Tillmann Prüfer mit Moderator Wolfgang Severin.