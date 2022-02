Tal und Christina James: Mission unter kanadischen Ureinwohnern

Staffel 8 Folge 993 25 Minuten

Unser Wissen über diese Völker stammt in der Regel von Karl May oder anderen Western-Geschichten. Die Wirklichkeit ist aber viel komplexer. Tal James gehört dem Stamm der Penelakut an, der zu den kanadischen Ureinwohnern gehört. Gemeinsam mit seiner Frau Christina berichtet er von den Traditionen des Stammes, der schrecklichen Geschichte der Ureinwohner Kanadas und der Missionsarbeit des Ehepaars. Wie passen der christliche Glaube und die alten Zeremonien zusammen?