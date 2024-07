How to Follow (Church without Walls)

Folge 7 26 Minuten

Wie verhalten wir uns unserem Chef gegenüber? Wie gehen wir mit unseren Eltern um? Und welche Auswirkungen hat unser Verhalten schlussendlich für uns? Tobias Teichen zeigt, was die Bibel über den Umgang mit Leitern sagt.