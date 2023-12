Halbherzig - Ganz oder gar nicht (#Jesus2018)

Wer war Jesus? In der Gesellschaft routieren zahlreiche Mythen. Doch welche sind wahr? Und wenn man glaubt, dass er Gottes Sohn ist, lebt man nach seinem Wort oder nach den eigenen Maßstäben? Tobias Teichen spricht über die Halbherzigkeit vieler Christen und erinnert an den geistlichen Kampf, in dem der Gläubige sich befindet.