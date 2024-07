Let's talk about sex, baby (1) (REALationship)

"Sex ist etwas Verbotenes, das Gott nur zur Fortpflanzung geschaffen hat." Ist das wirklich so? Tobias Teichen räumt mit falschen Vorstellungen auf und zeigt, was Sexualität in den Augen Gottes wirklich ist oder auch nicht ist. Dabei geht er auf aktuelle Themen wie Erotik ein und zeigt die heilende, als auch die zerstörerische Kraft der Sexualität.