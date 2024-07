Let's talk about sex, baby (2) (REALationship)

Was macht Frau und Mann so unterschiedlich? Wie gehen beide Geschlechter mit der Sexualität um und wie kann man eine gemeinsame Basis finden? Tobias und Frauke Teichen sprechen über Wünsche, Vorstellungen und Probleme, die in einer Beziehung auftreten können und zeigen Lösungen für eine gute und gesunde Sexualität.