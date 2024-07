Wie kann ich Manipulation erkennen? (Invisible - Die geistliche Dimension) erkennen?

Heute kann Konstantin kaum noch begreifen, wie es so weit kommen konnte: Vor einigen Jahren geriet er in die Fänge einer sektenartigen Gruppe, die sein Leben und seine Handlungen immer mehr kontrollierte. Über seine Erlebnisse spricht er heute auf der Bühne mit Tobias Teichen. Dabei wird erklärt, was Sekten auszeichnet und woran man sie erkennen kann. Dem gegenüber stehen die göttlichen Prinzipien, die zu einem Leben in Freiheit und Wahrheit führen.