The Ghost of Christmas Yet to come (White Christmas)

Folge 33 26 Minuten

Verletzte Menschen verletzen Menschen. Tobias Teichen lädt ein zu einem Perspektivwechsel: Wir können lernen, andere Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. In seiner Predigt zeigt er, wie wir aus dem Kreislauf von Verletzungen ausbrechen können und unsere Verletzungen loswerden.

Spr 18,19 Hebr 2,17.18 Offb 3,20 Kol 2,14 Lk 23,34