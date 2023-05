an Papst Benedikt XVI.

"Es gibt Fragen, die nur durch den gekreuzigten Christus zu beantworten sind, durch den Menschen, in dem unser Leid an das Herz Gottes, an die ewige Liebe rührt." Papst Benedikt XVI. war der erste deutsche Papst seit 1523. Als Kardinal Joseph Aloisius Ratzinger am 19. April 2005 zum Oberhaupt der Katholischen Kirche gewählt wurde, war es eine Sensation. Ebenso eine Sensation war das Ende seines Pontifikats. Er war erst der zweite Papst, der jemals von seinem Amt freiwillig zurücktrat. Als er an einem Karsamstag, dem 16. April 1927, in Marktl geboren und am gleichen Tag getauft wurde, hätte wohl keiner vermutet, dass aus dem kleinen Joseph einmal einer der einflussreichsten Kardinäle und sogar ein Papst werden würde. Wenngleich er sich auch als Papst als brillanter Denker und Deuter profilierte, lagen ihm die diplomatischen und außenpolitischen Pflichten des Amtes weniger. Mit voranschreitendem Alter sah sich Benedikt XVI. immer weniger in der Lage, das Papstamt so auszufüllen, wie er es sich vorstellte. Am 28. Februar 2013 beendete er sein Pontifikat. Als emeritierter Papst lebte er bis zu seinem Tod zurückgezogen im Kloster "Mater Ecclesiae" in den Vatikanischen Gärten. Am 31.12.2022 ist der große deutsche Kirchenmann verstorben.