Folge 74 53 Minuten

Da wo andere Menschen im Alter von 60 Jahren an den Ruhestand denken, ging es für Maria Luise Prean-Bruni erst richtig los: Die Österreicherin geht nach Uganda, einem Land mit mehr als zwei Millionen Waisenkindern. Im Vertrauen auf Gott setzt die nun fast 80-Jährige alles daran, den Kindern dort zu helfen. Mittlerweile bewirkte sie, dass viele Schulen, Werkstätten, Brunnen u.v.m. errichtet wurden. Wir besuchten Frau Prean in ihrem Missionswerk "Leben in Jesus Christus e.V." in Imst (Tirol). Im Gespräch mit Moderator Daniel Deman berichtet sie von ihrem bewegten Leben und ihrer Zeit als Missionarin in Uganda.