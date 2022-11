Die Heimkehr

Staffel 1 Folge 1 42 Minuten

Bei dem Versuch, den Hengst Spartan aus den Fängen eines skrupellosen Pferdehändlers zu retten, haben Amy und ihre Mutter Marion einen schweren Autounfall. Marion kommt dabei ums Leben, Amy kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Als sie schließlich aus dem Koma erwacht, gibt Amy sich und dem traumatisierten Pferd Spartan die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wird Amy dem Hengst Spartan vergeben und ihm helfen können? Was hat es mit dem jungen Straftäter Ty Borden auf sich, der plötzlich auf der Ranch auftaucht? Und dann ist da auch noch ihre Schwester Lou, die allem Anschein nach die Heartland-Ranch verkaufen will. Werden es Amy und Lou gemeinsam mit ihrem Großvater Jack schaffen, ihre Differenzen beizulegen und den Traum und das Erbe von Marion zu retten?