Eine neue Chance

Staffel 1 Folge 4 43 Minuten

Durch Amys großen Erfolg beim Tag der offenen Tür entschließt sich Lisa Stillman, ihren Neffen Ben mit seinem Pferd Red nach Heartland zu schicken. Doch seine Arroganz und die Art, wie er mit seinem Pferd umgeht, will nicht so recht zu Heartland passen und sorgt für erhebliche Konflikte. Ty überlegt sogar, ob er das Jobangebot von Ashley, auf Briar Ridge zu arbeiten, annehmen soll. Auch ein Brief von Lous und Amys Vater Tim, in dem er ihre Mutter um Verzeihung bittet, den die beiden Schwestern beim Aufräumen finden, sorgt für ziemliche Aufregung auf der Ranch. Als Red ausreißt und Amy bei der Suche schwer stürzt, kommen nach und nach immer mehr Geheimnisse ans Licht.