Das Rodeo-Pferd

Staffel 1 Folge 6 43 Minuten

Scott ist verliebt in Lou und verbringt viel Zeit mit ihr. Doch dann taucht unangekündigt Lous Freund Carl aus New York auf. Und alle inklusive Scott fragen sich: "Wie lang will der denn bleiben?". Zwar freut sich Lou zunächst über Carls Ankunft, doch es wird schnell klar, dass auf dem Land die Chemie zwischen den beiden nicht so gut ist wie in New York. Carl will Lou überreden, mit ihm nach Chicago zu gehen. Es scheint dort sogar einen Job für Lou zu geben. Doch dann passiert etwas, dass Lou die Augen öffnet. Hat Scott doch Chancen bei Lou?