Sweet Sixteen

Staffel 2 Folge 1 43 Minuten

In der Stadt läuft es für Ty nicht besonders. Er wird von Schlägern verfolgt. Auf Heartland laufen die Vorbereitungen für Amys 16. Geburtstag. Allerdings soll sie davon nichts mitbekommen, denn es soll eine Überraschungsparty werden. Amy hat ohnehin andere Sorgen: In der Schule läuft es schlecht, ein Wildpferd läuft ihr zu, das sie unbedingt zähmen will, und sie hat noch immer an Tys Weggang zu knabbern. Schließlich erlebt sie auf der Party tatsächlich eine große Überraschung. Aber ist es auch eine gute?