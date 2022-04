Alles oder nichts

Staffel 2 Folge 3 43 Minuten

Mallory verbringt den Sommer auf Heartland. Doch zu ihrer eigenen Überraschung vermisst sie ihre Eltern. Amy und Lou wollen ihren Vater auf unterschiedliche Weise beeindrucken. Amy will ihrem Vater zuliebe mit ihrem neuen Springpferd die großen Turniere reiten. Sie verzettelt sich mit ihren Aufgaben total und fällt sogar in der Schule in manchen Fächern durch. Auch Lou fühlt sich von ihrem Vater in Bezug auf die Pferde für die Ferienranch unter Druck gesetzt. Können die Schwestern Tim begreiflich machen, was sie fühlen, ohne ihn zu verletzen? Und bedeutet das, dass Amy Storm verkaufen muss?