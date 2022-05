Venus und Mars

Staffel 2 Folge 6 43 Minuten

In Liebesfragen hat es derzeit keiner der Heartland-Bewohner leicht. Scott geht Lou weiterhin aus dem Weg. Auch Amy und Ty haben Probleme, sich wieder aufeinander einzulassen. Jack fühlt sich von Lisa ignoriert. Selbst Mallory weiß nicht so recht, ob sie mehr oder weniger Zeit mit ihrem Dauerverehrer Jake verbringen will. Und dann ist da noch das Pferd von Constable Rodriguez, das nach einer Rettungsaktion am Fluss Angst vor Wasser hat. Kann Amy Rodriguez und seinem Pferd helfen?