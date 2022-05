Gewinner und Verlierer

Das Rodeo steht vor der Tür. Ganz Hudson ist in heller Aufregung. Amy hat sich in den Kopf gesetzt, gemeinsam mit Caleb beim Lassowerfen anzutreten. Doch so einfach ist das als Anfängerin gar nicht. Zumal Caleb auch seine Profi-Rodeo-Karriere in Gefahr sieht, wenn er mit Amy ein Team bildet. Auch Lou wird vom Rodeo-Fieber gepackt, allerdings aus Marketinggründen. Sie übertreibt derartig, dass Soraya sich nicht länger von Heartland sponsern lassen will und aussteigt. Jetzt bleibt Lou nichts anderes übrig, als selbst zur Rodeo-Queen anzutreten. Doch das reißt alte Wunden wieder auf.