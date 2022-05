Am Ende des Sommers

Mitten in der Nacht taucht ein Viehtruck auf Heartland auf. An Bord einige Pferde, die wohl für den Schlachthof bestimmt sind, und Tys Vater. Für Ty ist klar, das kann nur eins bedeuten: Ärger. Oder hat sein Vater sich doch geändert? Als Amy herausfindet, dass es sich bei einem Pferd um Ashleys Springpferd Apollo handelt, entschließen sich Lou, Amy und Jack, die Tiere zu retten. Doch das ist schwieriger als gedacht. Und was läuft da zwischen Kit und Ty?