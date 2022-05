Was wirklich zählt

Staffel 2 Folge 10 43 Minuten

Amy macht sich große Vorwürfe, dass ihr Vater ihretwegen bei der Schießerei mit den Viehdieben verletzt wurde. Sie ist durcheinander wegen Caleb und Ty. Und dann sind auch noch Ty und Kit ein Paar, was sie nur schwer akzeptieren kann. Als dann auch noch Kelly auf Heartland als neue Freundin ihres Dads auftaucht, wird ihr das alles zu viel. Sie stürzt sich mit vollem Eifer in die Behandlung von Boxer. Doch wie so oft sind es Boxers Besitzer, die eigentlich Hilfe brauchen.