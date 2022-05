Der böse Wolf

Staffel 2 Folge 13 43 Minuten

In unmittelbarer Nähe zu Heartland nimmt Bedford Oil Bodenproben. Lou beschließt daraufhin, der Ölfirma den Kampf anzusagen. Doch plötzlich will ihr E-Mail-Flirt, den Lisa ihr vermittelt hat, sich in Hudson mit Lou treffen. Beim Treffen angekommen, muss sie feststellen, dass der mysteriöse Peter ihr kein ganz Unbekannter ist. Amy weiß nicht, woran sie bei Caleb ist. Spielt er etwa nur mit ihr?