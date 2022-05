Der Geisterstall

Staffel 3 Folge 4 43 Minuten

Die Pferde auf Mr. Henleys Farm sind seit einiger Zeit nachts immer unruhig und auch am Tag verhalten sie sich eigenartig. Da es nicht so weitergehen kann und dieser Zustand schon einige Kunden dazu bewogen hat, ihre Pferde anderswo unterzustellen, muss eine Lösung für das Problem her. Mr. Henley beauftragt Amy herauszufinden, was mit den Pferden los ist. Sie und Ty müssen wohl oder übel eine Nacht im Stall verbringen. Und das, obwohl sich hartnäckig Gerüchte halten, es läge ein Fluch auf dem Stall.