Erziehungsfragen

Staffel 3 Folge 6 43 Minuten

Das kleine Fohlen Merlin kommt nach Heartland. Jetzt sind Ty und Amy rund um die Uhr mit der Pflege des kleinen Kerls beschäftigt. Doch das Pflegeeltern-Sein geht den beiden ganz schön an die Substanz. Immer wieder geraten die zwei in Streit. Zu allem Überfluss streift auch noch ein Puma in der Gegend herum und bedroht Menschen und Tiere. Und Lou gerät an ein Raubtier der ganz anderen Art ...