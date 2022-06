Vertrauen gegen Vertrauen

Staffel 3 Folge 7 43 Minuten

Tim kauft ein problematisches Rennpferd von Lisa und bringt damit Amy in eine schwierige Position. Schließlich hatte sie Lisa zu helfen bereits abgesagt. Und jetzt kommt ihr Vater mit der gleichen Bitte, Lightning zu helfen, wie zuvor Lisa. Ty erlebt eine große Überraschung, als plötzlich seine Mutter auf Heartland auftaucht. Will sie wirklich Ty sehen und ihr Leben verändern oder führt sie etwas anderes im Schilde? Um das Geschäft mit der Heartland-Marmelade anzukurbeln, machen Amy und Mrs. Bell beim örtlichen Marmeladen-Wettbewerb mit. Das hört sich beschaulich an, ist es aber nicht. Hier wird mit harten Bandagen um die blaue Schleife für die beste Marmelade gekämpft.