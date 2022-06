Im Auge des Wolfes

Staffel 3 Folge 10 43 Minuten

Amy macht sich große Vorwürfe. Das letzte Mal, als Ty und sie gesprochen haben, haben sie gestritten. Nun ist unklar, ob Scott und Ty den Flugzeugabsturz überlebt haben. Als das Absturzgebiet ungefähr feststeht, organisiert Amy eine große Suchaktion. Kann Tys Pferd Harley Ty und Scott in der Wildnis finden? Werden sie noch am Leben sein? Auch Caleb kommt durch die Ereignisse ins Grübeln: Soll er Ashley gestehen, dass er in sie verliebt ist?