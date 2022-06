Unter Quarantäne

Staffel 3 Folge 13 43 Minuten

Kits Pferd Daisy erkrankt an Druse, einer sehr gefährlichen Pferdekrankheit, während sie auf Heartland ist. Jetzt steht der ganze Stall unter Quarantäne. Das bedeutet für die Ferienranch große finanzielle Einbußen. Doch was viel schlimmer ist, auch Pegasus, Tims altes Rodeo-Pferd und liebgewonnenes Familienmitglied, wurde von Daisy angesteckt. Wird Pegasus es in seinem Alter schaffen, die Krankheit zu überwinden?