Der Traum vom Glück

Staffel 3 Folge 14 43 Minuten

Ty möchte sich ein altes Motorrad kaufen und bittet Jack, ihm zu helfen, es wieder startklar zu machen. Amy macht das wütend. Warum will Ty sich so kurz nach seinem Unfall wieder in Gefahr bringen? Val erfährt, das ihre Testergebnisse in Ordnung sind. Doch das bewegt sie dazu, ihr Leben zu überdenken. Ab sofort will sie nur noch Dinge tun, die sie glücklich machen. Sie will wieder Springreiten und bittet Amy, ihr Coach zu sein. Kann das klappen? Lou ist im Hochzeitsfieber und macht Peter damit völlig verrückt. Kann es sein, dass Peter kalte Füße bekommt?