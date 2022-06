Im zweiten Anlauf

Staffel 3 Folge 15 43 Minuten

Lisa kehrt von einer ihrer Reisen zurück und ist wenig begeistert, dass Jack und Val so viel Zeit miteinander verbringen. Gibt es Grund zur Sorge? Amy und Ty treffen auf eine Horde entflohener Pferde. Amy ist schnell klar, dass es sich bei den Tieren um die Pferde von Mr. Hanley handeln muss. Doch auf der Farm findet sich, außer einem Stapel unbezahlter an ihn adressierter Rechnungen, keine Spur von ihm. Hat er seine Pferde etwa aus Geldnöten im Stich gelassen? Lou treibt alle mit ihren Hochzeitsvorbereitungen und ihren Bemühungen, die Ferienranch wieder erfolgreich zu machen, in den Wahnsinn. Als sie dann auch noch Marnies Frauennetzwerk kapert, setzt sie damit nicht nur das Catering für ihre Hochzeit, sondern auch die Freundschaft zu Marnie aufs Spiel.