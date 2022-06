Neben der Spur

Staffel 3 Folge 16 43 Minuten

Caleb ist seit seinem Unfall völlig von der Rolle. Er trinkt, schluckt Tabletten und zieht sich mehr und mehr in sich selbst zurück. Tim, Jack, Ashley, Lou und Amy versuchen auf unterschiedliche Weise, an ihn heranzukommen. Doch das ist gar nicht so einfach. Wird Caleb erkennen, dass er ein Problem hat und sich helfen lassen? Nach Jacks Heiratsantrag versuchen er und Lisa ihre Verlobung geheimzuhalten. Denn Lou plant mit Feuereifer ihre eigene Hochzeit und sie wollen ihr nicht die Schau stehlen. Doch das klappt nicht recht. Die Neuigkeit macht schnell die Runde. Da ist Ärger auf Heartland vorprogrammiert.