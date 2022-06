Ring of Fire

Staffel 3 Folge 17 43 Minuten

Victor bittet Amy, ihn beim "Ring of Fire"-Wettbewerb zu vertreten. Das ist viel Verantwortung für Amy. Sie müsste innerhalb kürzester Zeit ein Jungpferd einreiten. Und die Konkurrenz ist hart. Kann sie das schaffen? Wenn sie tatsächlich so viel Talent wie ihre Mutter hat, vielleicht schon. Denn die hat früher ebenfalls beim "Ring of Fire" mitgemacht und gewonnen. Zwischen Ashley und Caleb kriselt es. Hat die Beziehung noch eine Chance?