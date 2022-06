Willkommen zuhause

Staffel 4 Folge 1 43 Minuten

Endlich, nachdem drei Monate vergangen sind, kommt Ty nach Heartland zurück. Allerdings hat er eine junge Frau namens Blair dabei. Sie und ihren Freund hat Ty angeblich irgendwo in Utah aufgegabelt und die drei haben sich angefreundet. Doch was will Blair mit Ty gemeinsam auf Heartland? Amy vermutet mehr dahinter, oder tut sie Blair damit Unrecht? Auch Caleb und Ashley haben Probleme, allerdings ganz anderer Art. Und Lou kehrt ebenfalls auf eine Stippvisite nach Heartland zurück.