Wege ins Leben

Staffel 4 Folge 4 43 Minuten

Badgers plötzliches Auftauchen bringt nicht nur Mallory durcheinander. Seine Unachtsamkeit auf der Ranch bringt auch Amys Pferd Spartan in Lebensgefahr. Zu Amys Ahnungslosigkeit, was ihre Zukunft betrifft - schließlich steht ihr Abschluss kurz bevor -, kommt jetzt auch noch die Sorge um Spartan. Was soll Amy nur tun? Auch Ashley fragt sich langsam, ob kellnern tatsächlich das ist, was sie ihr Leben lang tun will. Lou verkauft die Ferienranch an Lisa. Dabei wird ihr klar, dass sie damit auch einen Traum verraten hat.