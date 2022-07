Ein Baby für Lou

Staffel 4 Folge 18 43 Minuten

Ashley und Caleb treffen eine schwierige Entscheidung. Tim weiß noch nicht so recht, was er davon halten soll, dass er einen Sohn hat. Dennoch freundet er sich gegen seine eigenen Vorsätze mit dem Jungen an. Amy und Ty wollen ihre Vertrauensprobleme überwinden. Erste Schritte machen die beiden beim Training von zwei Clydesdalepferden. Doch dann wird es richtig ernst. Lou bekommt plötzlich Wehen...