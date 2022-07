Der Familienausflug

Staffel 5 Folge 7 43 Minuten

Tim ist ganz aus dem Häuschen, dass Shane sein Angebot angenommen hat, die Sommerferien auf Heartland zu verbringen. Doch so einfach ist die Sache nicht. Shane verhält sich Tim gegenüber abweisend. Da beschließt Tim, gemeinsam mit seinen drei Kindern einen Ausflug in eine alte Westernstadt zu machen. Und dieser Ausritt hat es in sich. Unterdessen entdeckt Mallory, die für die kleine Kathrine babysittet, eine Überwachungskamera in einem Spielzeug. Spioniert Lou sie etwa aus?