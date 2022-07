Eine Frage des Vertrauens

Staffel 5 Folge 10 43 Minuten

Das von Amy gerettete Rennpferd Alcatraz ist schwer traumatisiert und soll eingeschläfert werden. Kann Amy dem Pferd helfen? Shane postet Ciscos Rettung auf Facebook. Mit dramatischen Folgen für Tim und ihn. Jack ist eifersüchtig. Er hat Lisa und ihren Ex-Mann in der Stadt gesehen. Caleb ist am Boden zerstört: Ashley hat die Scheidung eingereicht. Die Ferienranch ist voll ausgebucht. Dumm nur, dass Peter und Lou gerade in unmittelbarer Nähe mit dem Bau ihres eigenen Hauses beginnen wollen.