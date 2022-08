Die wahre Berufung

Staffel 5 Folge 17 43 Minuten

Ty hilft übers Wochenende in einer Kleintierpraxis aus. Bald hat er mehr zu tun, als ihm lieb ist, denn Amys Hund Lobo wird angeschossen. Kann Ty Lobo retten? Um nicht mit ihren Eltern nach Nashville ziehen zu müssen, lässt Mallory nichts unversucht, um an Geld zu kommen. Das nimmt allerdings einige ungute Formen an. Da Tim wieder trinkt und der Kampf ums Sorgerecht für Shane immer weiter zu eskalieren droht, greift Jack ein. Er bittet Miranda nach Heartland.