Widersprüchliche Signale

Staffel 6 Folge 2 43 Minuten

Als Phönix' Inhaberin Kendra auf Heartland auftaucht, um das Pferd abzuholen, fährt Georgie heimlich mit. Auf Kendras Ranch angekommen, wird Georgie schnell der Grund klar, warum Phönix überhaupt ausgerissen ist. Kann sie Amy überzeugen, ihr und Phönix zu helfen? Ty weiß nicht, was er machen soll. Nun, da Amy weiß, dass er um ihre Hand anhalten wollte, es aber nicht getan hat, ist es schwer, damit umzugehen. Was soll er nur tun? Und ist wirklich Hund Lobo an Katies Ausschlag schuld, wie Lou behauptet?