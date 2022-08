Das Naturtalent

Staffel 6 Folge 4 43 Minuten

Georgie ist furchtlos und springt heimlich mit Phönix. Als Amy das herausfindet, ist sie davon wenig begeistert, von Georgies Talent fürs Springreiten allerdings schon. Seit ihrer Rückkehr nach Heartland fühlt Mallory sich zu wenig beachtet. Sie ist eifersüchtig auf Georgie, die eine geborene Springreiterin zu sein scheint. Kann Amy ihr helfen? Lou gerät in die Karrierezwickmühle. Sie soll zu einer vierwöchigen Fortbildung nach New York. Aber sie kann Katie doch nicht so lange alleinlassen, oder?