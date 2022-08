Verborgene Talente

Staffel 6 Folge 8 43 Minuten

Amy wird gebeten, sich ein Miniatur-Pferd anzuschauen, das im Planwagen gespannt nicht kooperieren will. Mit ihrem gewohnten Gespür und einer Portion Zufall entdeckt sie, was wirklich in dem kleinen Kerl steckt. Ty wird von seiner Mutter gebeten, einmal nach seinem Stiefvater zu schauen. Widerwillig fährt er zu Wade. Der Anfang eines Abenteuers, das Ty seine Vorbehalte gegenüber Wade überdenken lässt. Mallory dreht unter der Verantwortung für Lous Party völlig durch. So sehr, dass Georgie völlig genervt ist. Da schließen Amy und Georgie eine rettende Abmachung.