In letzter Minute

Staffel 6 Folge 10 43 Minuten

In letzter Minute rettet Jack Georgie aus der lichterloh brennenden Scheune. Über den Brand ist Phönix so verstört, dass er in blinder Flucht davonstürmt. Georgie gibt sich selbst die Schuld an allem und befürchtet, dass sie ihren besten Freund nie wiedersehen wird. Vor allem weil auch Jack als Pflegevater abgelehnt wird. Amy gelingt es, Phönix einzufangen und zurück nach Heartland zu bringen. Doch das Vertrauensverhältnis zwischen Phönix und Georgie scheint zerstört. Findet Amy einen Weg, Phönix und Georgie miteinander zu versöhnen, bevor Georgie Heartland verlassen muss? Oder gibt es vielleicht doch noch eine Chance, dass Georgie bleiben kann?