Spiel mit dem Feuer

Staffel 6 Folge 12 43 Minuten

Georgie wünscht sich nichts sehnlicher, als am bevorstehenden Schülerspringturnier teilzunehmen. Aber reittechnisch ist sie nach Amys Einschätzung noch nicht so weit. Wird sie Lou und Amy doch noch umstimmen können? Auch Mallory trainiert für das Turnier. Allerdings mit Jeremy, in den sie auch ein wenig verliebt ist. Dann passiert etwas, das sie völlig aus der Bahn wirft ...